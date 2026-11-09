Márquez no solo puede superar a Rossi en Mundiales: ojo al nuevo récord que Marc amenaza con quitarle a Valentino

El ilerdense ha igualado este fin de semana en Lusail al italiano en un registro que podría superar el próximo fin de semana en Portimao. Márquez, ante una nueva marca en la que superar a su archienemigo.

Marc Márquez y Valentino Rossi han sido los grandes protagonistas de la mayor rivalidad que ha dado MotoGP. De hecho, su pelea trasciende a épocas y reglamentos sabiendo que hoy en día siguen luchando, a pesar de que 'Il Dottore' lleve varios años retirado.

Cuando Rossi puso fin a su estelar carrera, Marc había ganado un Mundial menos que él. Una condición que podría cambiar el próximo fin de semana en Portugal ya no solo en términos de igualada sino de superación. Márquez, tras su victoria en 2025, se consagraría como el piloto con más Mundiales de la era moderna.

Esa es la gran pelea que mantienen a día de hoy Marc y Valentino pero hay muchas más marca que ambos lideran. Rossi era, hasta este fin de semana en Qatar, el piloto con más vueltas rápidas de la historia de MotoGP. Márquez ha igualado ese récord esta temporada y amenaza con arrebatárselo a 'Il Dottore' el próximo GP de Portugal.

Da la sensación de que Marc conseguirá esa vuelta rápida y volverá a superar a Rossi en un nuevo récord en MotoGP. Sin embargo, es evidente que esta marca pasará muy desapercibida si Márquez se corona en Portimao como el piloto con más títulos de la historia. pondría, sin duda, fin a una rivalidad como ganador que ya es historia del deporte.

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