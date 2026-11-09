Shelton explica cómo Carlos Alcaraz te mina la moral: "Si no aprovechas tu ocasión..."

El estadounidense, que cayó en la final de París contra el murciano, pone el énfasis en la "velocidad" de Carlitos.

Este domingo, Carlos Alcaraz se tomó la revancha de los cuartos de final del US Open ante Ben Shelton.

En la final del Masters 1000 de París, el murciano se impuso al estadounidense en dos sets para levantar un título que se le resistía.

Tras el partido, al número 4 del mundo, que será entrenado por Juan Carlos Ferrero a partir de enero, explicó cómo jugar contra el de El Palmar no te deja el más mínimo margen de error.

"Cuando juegas contra los mejores del mundo, y lo he comprobado muchas veces, la ventana de oportunidad es muy pequeña. Si no aprovechas tu ocasión, probablemente no tengas otra", arrancó.

Según Shelton, "es difícil no evolucionar cuando compartes pista con jugadores que te exigen y te obligan a elevar tu nivel para poder competir".

Para Ben, uno de los puntos más fuertes de Alcaraz es su resto: "Con la velocidad de Carlos, sientes la presión de perder la ventaja que normalmente tienes después de sacar. Se mueve increíblemente bien, llega muy bien a los espacios abiertos, tiene una gran capacidad de anticipación y unos golpes de passing excelentes".

"Hay una combinación de factores que hace que sea muy difícil conseguir un porcentaje elevado de puntos ganados con el primer saque ante él. Cuando te enfrentas a un jugador de su categoría, tienes que ser mucho más preciso con el servicio para que resulte efectivo", zanjó.