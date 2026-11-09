Aprilia se rinde ante Marc Márquez: "Marcó la diferencia"

Massimo Rivola, jefe de los de Noale, ha elogiado al piloto de Ducati después de dejar visto para sentencia el Mundial en Qatar.

Sin nos remontamos al pasado mes de mayo con el Gran Premio de Italia en Mugello, muchos verían imposible que medio año después Marc Márquez, que en ese momento llegó a estar a más de 100 puntos del líder, tuviera su décima corona prácticamente en el bolsillo.

Como el propio ilerdense dijo en la previa del GP de Qatar, solo Aprilia y sus pilotos podían perder el campeonato... y así ha sido.

Eso sí, desde el garaje de Noale no pierden el señorío. Tras la carrera larga en Lusail, Massimo Rivola se rindió ante Marc en 'Sky'.

"Ganador Marc Márquez. Sinceramente, marcó la diferencia, y hoy lo ha vuelto a hacer. Veamos la diferencia con las demás Ducatis. La forma en que gestionó los fines de semana, sumando 37 puntos cuando sabía que podía, y consiguiendo la victoria en los circuitos más difíciles, es admirable", señaló.

"Un aplauso para él, para su trayectoria, para su experiencia, para su forma de tratar con la prensa. No es casualidad, Marc es realmente grande", añadió el jefe de Aprilia.

Rivola, eso sí, se congratula de tener atado el Mundial por equipos: "Es sin duda un objetivo. Sinceramente, creo que nos lo merecemos. También creo que deberíamos encontrar la manera de cambiar el sistema de puntuación del campeonato, porque tienes a un Márquez que solo… He oído que a veces cuatro Aprilias no son suficientes para vencer a Márquez. Es cierto, son los hechos".