La llamativa autocrítica de Alcaraz tras pasar a semifinales del torneo de Tokio: "Estoy lejos..."

El murciano supera a Shapovalov y se cita con Jaume Munar para pelear por un hueco en la final. Aún así, Carlos sigue sin estar satisfecho con su juego.

Carlitos Alcaraz sigue ganando partidos y avanzando rondas en el ATP 500 de Tokio. El número tres del mundo ha certificado su pase a semifinales del torneo después de que Denis Shapovalov decidiera retirarse por problemas físicos.

A Alcaraz le costó el primer set. De hecho, fue el 'tie break' el que decidió que la primera manga se la apuntaba el murciano. Ya con 2-1 a su favor en el segundo, Shapovalov dijo basta y tomó la decisión de no continuar jugando.

Carlos, sorprendentemente, fue bastante autocrítico con su juego. El de El Palmar no está contento con cómo está gestionando ciertos golpes y momentos de partido. En concreto, hizo especial hicapié en su saque: "Me sentí un poco frustrado con mi servicio. No conseguía encontrar la forma adecuada de sacar: me costaba mucho en casi todos los juegos cuando sacaba".

"Pero estoy contento con la forma en que me recuperé tras cada break. Fue un primer set fantástico: grandes puntos y grandes intercambios", aseguró Carlos en 'Tennis TV'.

Aún así, el murciano es consciente de que no está al 100%: "Mi tenis está lejos de donde quiero estar. Pero estoy haciendo cosas geniales en la pista. Estoy practicando bien. Estoy intentando hacerlo todo cuando juego partidos. Porque es tan diferente, la competición y los entrenamientos y tienes que encontrar una manera".

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