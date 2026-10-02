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"Siento que mi cuerpo responde"

Zverev explica por qué no se lesiona tanto como Carlos Alcaraz o Sinner

El alemán ha destacado la importancia del "aspecto físico" en su entrenamiento más allá del trabajo "en pista".

Zverev ZverevGetty

A pesar de que Carlos Alcaraz alzase el Open de Australia y que Jannik Sinner hiciera lo propio con Wimbledon, el gran nombre de la temporada es el de Alexander Zverev.

El alemán ha disputado hasta la fecha 71 partidos repartidos en 16 torneos, y ha ganado Roland Garros y US Open.

A diferencia del murciano y el italiano, el alemán no ha tenido lesiones este año que le hayan apartado de la acción, y ahí es donde ha ahondado durante una entrevista con 'Tennis365'.

"Creo que precisamente por eso hago todo ese trabajo. El tenis es una parte fundamental y todos sabemos que entrenar en pista es muy importante, porque ahí es donde acabas ganando o perdiendo", ha arrancado.

"Pero el aspecto físico es algo de lo que siempre me he sentido muy orgulloso durante mi carrera. Siempre he intentado mejorar mi capacidad física y llevarla un poco más lejos", ha añadido explicando por qué su cuerpo 'aguanta' más.

Es por ello que a pesar de ser mayor que Alcaraz y Sinner, 'Sascha' destaca que una de sus fortalezas reside en el plano físico.

"El trabajo en el gimnasio, el trabajo corriendo y todo lo que haces fuera de una pista de tenis es donde realmente entra esta parte. Tengo 29 años, estoy cerca de los 30, y siento que mi cuerpo responde. He tenido aquella lesión de tobillo y también algunos pequeños problemas de espalda y otras cosas, pero siento que mi cuerpo está ahí, que responde, y tener esa sensación es fantástico", ha zanjado.

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