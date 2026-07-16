Carlos Alcaraz, muy cerca de volver: aparece inscrito en el Masters 1000 de Cincinnati

¿Por qué Alcaraz usa una raqueta partida y sin cordaje? El sorprendente detalle de su entrenamiento

El murciano, que no juega desde el pasado mes de abril por una lesión en la muñeca derecha, podría reaparecer en un mes.

Se disputará del 13 al 23 de agosto

Tras caer lesionado en su debut en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz se ha perdido Madrid, Roma, Roland Garros, la gira de hierba y, también, anunció su baja en Canadá.

Con el objetivo de llegar en plenas condiciones al US Open, el murciano aparece en la lista de inscritos del Masters 1000 de Cincinnati.

El torneo de Ohio se disputará del 13 al 23 de agosto y si el número 3 del mundo recibe el alta competitiva, regresará a las pistas en apenas un mes.

Desde que cayese lesionado, Carlitos ha ido compartiendo diversas imágenes de su recuperación y en las últimas ya le vimos metiéndole una marcha más al golpeo con la derecha.