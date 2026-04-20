La contundente crítica de un tenista a Carlos Alcaraz por sus quejas sobre el calendario

El francés Benoit Paire ha cargado contra los tenistas que quieren cambiar el número de torneos y partidos, asegurando que solo quieren jugar partidos de exhibición para "ganar más dinero".

Las recientes quejas de Carlos Alcaraz sobre el calendario ATP y la cantidad de partidos que se juegan han suscitado diversas opiniones, tanto en su favor como en su contra. Figuras de alto nivel como Aryna Sabalenka, número uno de la WTA, se posicionaron públicamente al lado de Carlos, pero hay muchos más que no comparten su opinión.

"Ganar dinero es importante. Cuando termine mi carrera, necesito tener dinero, así que para mí el calendario del tenis es bueno. En mi opinión, cuando oigo a los jugadores decir que el calendario es demasiado largo, es porque juegan muchos partidos de exhibición", comenta Benoit Paire, tenista francés, sobre las críticas al calendario en una entrevista para 'Tennis365'.

En concreto, Paire asegura que el problema de las protestas de tenistas como Alcaraz se debe a la gran cantidad de partidos de exhibición que juegan. "Si quieren parar, pueden parar y no jugar ningún partido de exhibición. Eso es lo que pienso", añade el exnúmero 18 del mundo.

Además, Paire añade que cambiar el calendario podría perjudicar a los tenistas más jóvenes debido a que reducirían el número de torneos ATP más bajos. "Juegan exhibiciones porque quieren ganar más dinero. No es porque el calendario sea demasiado largo. Por eso me entristece que recorten algunos torneos ATP 250, porque es importante que los jugadores jóvenes puedan jugar", concluye Benoit.