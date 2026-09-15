La lucha contra la sexualización de las mujeres en el deporte no es nueva: otras polémicas más allá de la Sydney Sweeney

El contexto Las críticas de deportistas femeninas a la actriz van a más, después de que esta sexualizara el deporte con un anuncio. Ella ha respondido subiendo a su Instagram fotos de deportistas que posaron desnudos para ESPN.

Las críticas de deportistas femeninas a la actriz Sydney Sweeney van a más, después de que esta sexualizara el deporte con un anuncio. Ella ha respondido subiendo a su Instagram fotos de deportistas que posaron desnudos para ESPN, como Serena Williams, McGregor, así como estrellas de la NBA, del golf o del mundo del surf.

Los deportistas aseguran que no es lo mismo, puesto que en esos casos se intentaba demostrar los beneficios del deporte en el cuerpo humano; mientras que ella lo que hace es vender. Ahora bien, esta es solo una polémica con la sexualización de los deportes femeninos, puesto que también ha habido críticas de que su ropa es siempre más ajustada que la de los hombres, más corta o que les ponen en bikini.

Esta es la lucha por la igualdad de las grandes, en las que, en ocasiones, han llegado a ser castigadas. Fue el caso de la mejor tenista de la historia. Con 73 títulos, 23 Grand Slams y cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos, Serena Williams también revolucionó este deporte cuando fue madre y decidió reincorporarse vistiendo un mono compresor que le hacía sentir cómoda y le ayudaba con los problemas de salud que había tenido tras la maternidad.

Pero para el hombre que aparece en el vídeo sobre estas líneas, que era el entonces presidente de la Federación de Tenis de Francia, era una vestimenta inaceptable que no iba a permitir. Eso sí, sobre que los hombres fueran con pantalones pirata, ni una palabra.

De hecho, ver a los hombres tenistas cambiándose la camiseta nunca ha generado problema. Pero si lo hace una mujer, aunque lleve un top debajo, como fue el caso de la tenista Alizé Cornet, la sancionan en el marco de una infracción del código de conducta. Fue tal el escándalo que tuvieron que rectificar y cambiar las normas.

No obstante, si hay un deporte en el que se ha sexualizado a las mujeres, es en el balonmano playa. En este, ellas están obligadas a jugar en bikini, de menos de 10 centímetros. Ante eso, la selección de Noruega se plantó y protestó con el pequeño cambio de ponerse pantalón. Un gesto que no debería molestar a nadie, pero que también terminó en sanción. En concreto, tuvieron que pagar una multa de 1.500 euros.

En las Olimpiadas de Tokio, la protesta la protagonizó el equipo de gimnasia artística alemán, que decidió competir con los monos que aparecen en las imágenes sobre estas líneas. Lo que querían era denunciar la sexualización de las mujeres en la gimnasia y luchar porque se priorice su comodidad. En definitiva, mujeres que dedican su vida al deporte, que entrenan horas y horas para competir cómodas sin que nadie las sexualice.

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