Arda Güler va sobrado: tremendo golazo de falta para adelantar al Real Madrid en Elche

En el minuto 25, tras varios avisos del conjunto blanco, el centrocampista turco la clavó desde la frontal.

Sin Jude Bellingham y con Yan Diomandé en el once inicial de Jose Mourinho en Elche, Arda Güler se ha erigido como la brújula del conjunto blanco en el Martínez Valero por delante de Valverde y Tchouaméni y justo por detrás de Kylian Mbappé.

El turco, que hace en uno o dos toques lo que otros ejecutan en cuatro o cinco, está siendo uno de los mejores futbolistas del conjunto blanco en este arranque de Liga.

Y ya no solo por su faceta como asistente, sino que de cara a puerta también tiene el colmillo muy, muy afilado.

Y así lo ha demostrado en el minuto 25 de la primera parte. En una falta cometida sobre Valverde en la frontal del área, Arnold ha despistado a Dituro con su posición y Güler se la ha clavado a su palo corto.

Golpeo seco con la izquierda, toque en el interior del poste derecho y para dentro ante la atenta mirada del guardameta del cuadro ilicitano, que poco podía hacer. Cómo juega Arda.