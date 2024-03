"Con gran tristeza, tengo que retirarme de este increíble torneo en Indian Wells. No me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante. No puedo mentirme a mí mismo": así, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Rafa Nadal ha confirmado su renuncia a jugar el Masters 1000 californiano.

El triple ganador del torneo no se ha recuperado de las molestias que lleva arrastrando desde Brisbane y con la mira puesta en la gira de tierra batida y, sobre todo, en Roland Garros, ha decidido causar baja en Indian Wells.

El pasado domingo, durante la exhibición que disputó ante Carlos Alcaraz en Las Vegas, David Ferrer, que ejercía de comentarista, desveló un detalle que pasó desapercibido y que ahora explica el porqué de la decisión de Rafa.

Según el extenista, el manacorí sufrió una contractura en la espalda antes de viajar a California. A pesar de ello, jugó el partidillo ante el murciano... y se terminó por romper.

De hecho, en la madrugada de este miércoles salía a la luz una preocupante imagen durante uno de sus entrenamientos. Practicando el saque, Nadal apenas le imprimó potencia a la bola, denotando que seguía resentido en la zona de la espalda y la cadera.

😨 These serves from Rafa? Hopefully it was just an extra careful start of warm-up.

Although he said that he wanted to play practice sets with players Monday-Wednesday, and so far he hasn’t… pic.twitter.com/aypF8iHd4d