Durísima noticia con la que ha amanecido España y el mundo del tenis este jueves. Rafa Nadal ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales que no participará finalmente en el Masters 1000 de Indian Wells.

El manacorí, que no juega un partido oficial desde hace dos meses en Brisbane, no se ha recuperado de la microrrotura muscular que sufrió en la cadera a pesar de que el pasado domingo disputara un encuentro de exhibición ante Carlos Alcaraz en Las Vegas.

El triple campeón de Indian Wells (2007, 2009 y 2013), que iba a debutar ante el también mermado Milos Raonic, ha explicado que no está "listo" para jugar al "más alto nivel".

"Con gran tristeza, tengo que retirarme de este increíble torneo en Indian Wells. Todo el mundo sabe cuánto amo este lugar y cuánto amo jugar aquí. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme", arranca el comunicado.

"He estado trabajando duro y practicando, y todos ustedes saben que hice una prueba este fin de semana (la exhibición de Las Vegas contra Carlos Alcaraz el pasado domingo), pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante", añade.

"No es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de fans. Los extrañaré a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito", zanja.

En la mira de Nadal está la gira en arcilla. Hace poco confirmó su presencia para el Barcelona Open Banc Sabadell (15 al 21 de abril), pero seguro que hará lo posible para disputar el Masters 1.000 de Montecarlo (7 al 14 de abril) para tratar de llegar en las mejores condiciones a su gran reto: Roland Garros.

