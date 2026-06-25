La ilusionante imagen de Rafa Jódar antes de Wimbledon

El tenista español ha compartido una instantánea en sus redes sociales entrenando en las pistas del Grand Slam británico tras sufrir una lesión abdominal.

Rafa Jódar ha sembrado bastantes dudas en torno a su presencia en Wimbledon debido a una lesión abdominal por la que ha tenido que ausentarse del comienzo de la gira de hierba en el Reino Unido.

A pesar de su excelente desempeño en Roland Garros, el español no ha podido participar en los recientes torneos de Queen's y Eastbourne, lo cual ha dificultado su comparecencia en el tercer 'Grand Slam' del calendario ATP. Sin embargo, Jódar ha sido visto en las instalaciones del All England Club, sede del torneo británico por excelencia.

A su vez, el propio tenista madrileño ha compartido una instantánea en sus redes sociales entrenando en las pistas de Wimbledon, desatando la ilusión y esperanza de sus seguidores y los aficionados al tenis.

Este viernes a las 11:00 hora española, se celebrará el sorteo de los cuadros individuales, donde podremos saber contra qué rivales se podría enfrentar Jódar desde el próximo miércoles 1 de julio hasta el domingo 12. Por el momento, el de Leganés partirá como el cabeza de serie número 23.

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