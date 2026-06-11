Rafa Jódar afronta Wimbledon con "mucha confianza" después de Roland Garros

El joven tenista de Leganés realizó una increíble actuación durante la gira de tierra, lo que le ha dado "confianza" para llegar a la gira de hierba y a Wimbledon con ganas de demostrar un alto nivel de tenis.

Rafa Jódar esta siendo la gran revelación del tenis español este 2026. Después de su espectacular paso por Roland Garros, el tenista de Leganés afronta una nueva superficie para él como profesional, la hierba. El joven disputará el ATP 500 de Queen's en los próximos días, un torneo que le servirá de preparación antes de su primera edición de Wimbledon.

"Voy con muchas ganas. Al final este torneo me ha dado mucha confianza. Sé que es una superficie diferente, pero bueno, lo intentaré afrontar de la mejor manera posible", explicaba Jódar en 'Movistar +'. Luego afirmaba que está pasando "unos días en Madrid" con "familia y amigos" para "desconectar" y preparar de la mejor forma posible la gira de hierba.

Los objetivos que pasan por la mente del recién clasificado entre los 25 mejores del ranking ATP se enfocan en "jugar los dos Grand Slam" que quedan este año: "Ir de torneo en torneo e intentar cuidar mi cuerpo de la mejor manera posible porque sé que la temporada es muy larga, entonces intentar cuidar mi cuerpo de la mejor manera posible y no lesionarse". Una temporada en la que Rafa buscará seguir consolidándose en las grandes citas y empezará por Queen's este fin de semana.

"Tengo dos torneos para preparar Wimbledon, entonces con muchas ganas de afrontar esta gira de hierba de la mejor manera posible. Sí, va a ser mi primera vez allí, pero tengo muchas ganas de jugar mi primer Grand Slam en hierba", declaraba Jódar para cerrar. Afronta con esta mentalidad la preparación para el próximo gran reto de su carrera hasta ahora, aterrizar en Wimbledon como lo hizo en París y volver a sorprender al mudo del tenis con un alto nivel de juego.

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