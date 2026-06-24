Una leyenda del tenis analiza el cuadro de Wimbledon: "Está Sinner… y luego ya todos los demás"

John McEnroe, una de las mayores leyendas del tenis, ve a Jannik Sinner como el gran candidato y por detrás Novak Djokovic.

Sin Carlos Alcaraz, Jannik Sinner debería tener camino despejado en Wimbledon. Aunque eso debía pensar en Roland Garros y acabó sucumbiendo al calor. Pero a pesar de ello, John McEnroe está convencido de que el tenista italiano será el gran campeón en la hierba de Londres.

En palabras que publica 'Eurosport', la leyenda del tenis hace su pronóstico: "No hay duda de quién es el favorito, es Sinner. Quiero decir, es el claro favorito".

"Probablemente, pondría a Djokovic como segundo favorito en este momento porque creo que jugó bastante bien en París, aunque perdió pronto. Pero creo que disputó tres partidos de calidad, así que eso le dará confianza", explica McEnroe.

Cree que Sinner y Djokovic deberían disputarse el Grand Slam… y descarta a Alexander Zverev, campeón en Roland Garros: "A Zverev no lo consideraría favorito. Pondría a Fritz por delante. Además, le ganó en un partido muy reñido en Halle. Probablemente, pondría a Shelton un poco por delante. Aparte de ellos, es difícil encontrar favoritos".

"Auger-Aliassime no creo que lo considere favorito. Será cabeza de serie, tiene un buen ranking. No creo que se sienta muy cómodo en hierba. Ha tenido algunos buenos resultados. En definitiva, está Sinner, y luego están todos los demás", cierra la leyenda del tenis.

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