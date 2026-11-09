El icónico entrenador que se rinde a Alcaraz tras conquistar el Masters 1.000 de París: "Cada niño..."

Rick Macci, exentrenador de leyendas como Serena Williams, vuelve a elogiar al murciano después del increíble triunfo de Carlos en la capital francesa. Más allá de un campeón, un ejemplo.

Carlitos Alcaraz sigue agrandando su leyenda en el mundo del tenis. El murciano conquistó un título memorable el pasado domingo y volvió a recordar que, estando al 100%, no hay prácticamente tenistas que puedan hacerle frente.

Derrotó en dos sets 7-6 y 7-5 a Ben Shelton, el próximo pupilo de Juan Carlos Ferrero y el verdugo de Carlos en el pasado US Open. Alcaraz conquistó un trofeo que hasta ahora no había podido levantar entrando en el selecto club de jugadores que se han coronado en París de manera total (en Roland Garros y en el Masters 1.000).

Rick Macci, icónico entrenador, se volvió a rendir al murciano. El estadounidense no solo aplaude su juego sino la actitud con la que afronta competir y el ejemplo que sirve hoy en día para todos aquellos jóvenes tenistas que quiere llegar a ser profesionales.

"Alcaraz es el ejemplo definitivo para cada niño con un sueño y una raqueta. Desarrollad todas las habilidades. Amad la competición. Y recordad que la piedra angular de vuestro juego siempre son vuestros padres", confiesa Macci en sus redes.

Los próximos pasos de Alcaraz le sitúan en las ATP Finals y en la Copa Davis, donde el de El Palmar llega en su mejor forma de la temporada. Parte como el gran favorito teniendo en cuenta la baja ya confirmada de Sinner para ambas competiciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido