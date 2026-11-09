Francia investiga a la Guardia Revolucionaria Iraní por los ciberataques a supermercados

Los detalles La justicia francesa investiga si los ciberataques que sufrieron las cámaras frigoríficas en la noche del 11 de octubre pasado son obra del grupo iraní Shahid Kaveh, unidad digital de los Guardianes de la Revolución.

Francia está investigando a Irán por ciberataques que afectaron a sistemas de refrigeración de supermercados en Europa. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, acusó al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán de ser responsables y advirtió que estos actos no quedarán sin consecuencias, mencionando posibles sanciones europeas. La justicia francesa investiga al grupo iraní Shahid Kaveh, vinculado a los ataques. Se emitieron órdenes de arresto internacionales para los sospechosos, acusados de dañar sistemas de datos para servir a una potencia extranjera. Unos 700 supermercados fueron afectados, desconectando alertas y elevando temperaturas a 50 grados.

Francia ya está investigando a un presunto culpable, al responsable que estaría detrás de los últimos ciberataques que afectaron a los sistemas de refrigeración de supermercados de varios países europeos, y no es otro que Irán. Es más, ha sido el propio ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, el que ha señalado directamente al régimen iraní como autor de estos ataques cibernéticos.

"La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", ha asegurado este lunes, durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.

Tras ello, ha lanzado un mensaje de advertencia: esta operación "no quedará sin consecuencias". Ya han convocado al embajador de Irán en Francia para "protestar muy fuertemente", aunque también han hablado de "sanciones a escala europea contra todos los responsables". Porque para el ministro francés se ha vivido "un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas". Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".

La justicia inicia una investigación

La justicia francesa investiga si los ciberataques que sufrieron las cámaras frigoríficas en la noche del 11 de octubre pasado son obra del grupo iraní Shahid Kaveh, unidad digital de los Guardianes de la Revolución, según ha explicado la Fiscalía. "La investigación judicial apunta al jefe del grupo iraní Shahid Kaveh, unidad de ciberofensiva afiliada al centro electrónico y ciber de la Guardia Revolucionaria, a sus dos adjuntos y a toda persona que pueda ser identificada", indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, en el comunicado.

En el punto de mira del caso están los dirigentes de ese grupo, pero también "cualquier otra persona que pueda ser identificada". Además, en el marco de la misma pesquisas se han emitido varias órdenes de arresto internacionales.

Son sospechosos de haber causado "daños fraudulentos a un sistema de tratamiento automático de datos en banda organizada", con el agravante de haber sido cometidos "para servir a una potencia extranjera" y "en una asociación de malhechores para preparar un crimen", agregó. Según Beccuau, los agentes responsables del caso han podido determinar que aquellos ciberataques utilizaron "un modo operativo característico" de este grupo iraní, por el uso del farsi y por direcciones de IP que apuntan a terminales localizados en Irán.

700 supermercados afectados

La Fiscalía recordó que unos 700 supermercados del país se vieron afectados por aquel ataque informático, en el que se desconectaron los mecanismos de alerta y los piratas lograron burlar la seguridad de los sistemas que controlan a distancia la temperatura de las cámaras de los establecimientos y lanzar un programa de descongelado que elevó de forma drástica la temperatura. El daño fue descubierto por la mañana por los operarios de los supermercados.

Los cibercriminales aprovecharon una brecha de seguridad en dos de las empresas que las grandes superficies subcontratan para el mantenimiento y control de sus cámaras frigoríficas, lo que les permitió lanzar el programa de descongelación, que eleva la temperatura a 50 grados. El Gobierno francés expresó desde el primer momento su "gran preocupación" por este ataque y ordenó la apertura de varias investigaciones para encontrar a los responsables y evitar que pueda repetirse en el futuro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido