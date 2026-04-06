Koldo avisa a Ábalos y Cerdán desde la cárcel: "Estos maricones se van a cagar. Tengo más cosas, la UCO sólo tiene lo que yo quiero"

El contexto La Fiscalía Anticorrupción pide 19 y medio para el exasesor de José Luis Ábalos. Por su parte, las acusaciones populares, que coordina el PP, piden para ambos 30 años.

El Tribunal Supremo comenzará el juicio contra José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de delitos relacionados con comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. Koldo, desde la cárcel de Soto del Real, ha lanzado un aviso a Ábalos y Santos Cerdán, afirmando tener más información comprometida. Además, ha criticado a Andrea, la pareja de Ábalos, por hablar demasiado. Actualmente, Koldo y Ábalos comparten celda debido a una lesión del exministro. Ambos enfrentan acusaciones de cohecho, tráfico de influencias y otros delitos graves.

Koldo García avisa a José Luis Ábalos y Santos Cerdán justo cuando está a punto de comenzar el juicio por el caso Koldo. "Estos maricones se van a cagar", ha asegurado.

Precisamente, el Tribunal Supremo juzgará desde este martes a José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las presuntas comisiones ilegales que se llevaron en los contratos de mascarillas valorados en 54 millones de euros durante la pandemia en 2020.

Unos hechos por los que se les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Fuentes penitenciarias han desvelado a laSexta que, mientras este día llega, Koldo ha enviado un aviso a Cerdán y Ábalos. En concreto, el exasesor ha asegurado que "tiene más cosas" y que la UCO solo cuenta con lo que él "quiere que tengan".

"Estos maricones se van a cagar", ha indicado desde la cárcel de Soto del Real en la que también se encuentra Ábalos desde el pasado mes de noviembre.

A día de hoy, el exasesor tiene en sus cuentas para gastos en la prisión unos 200 euros, mientras que el exministro solo cuenta con 63.

Koldo García también ha criticado a Andrea, novia de Ábalos que acude habitualmente a visitarle en la cárcel. El exasesor ha reconocido no fiarse de ella, destacando que "habla demasiado" y "se ha ido de la lengua".

Por otro lado, según han desvelado dichas fuentes, ha tenido que volver a compartir celda con el exministro del PSOE después de que se lesionase un pie haciendo pesas en el gimnasio, lo que provocó que tuvieran que vendarle. Para evitar que estuviese solo en su celda durante su convalecencia, ha tenido que compartirla con Ábalos.

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