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Todavía sin acuerdo

Irán rechaza la propuesta de alto el fuego de Pakistán e insiste en un fin permanente de la guerra en una contrapropuesta

Los detalles De esta manera Teherán descarta la propuesta de los mediadores de un cese de las hostilidades porque subrayan "la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones".

Mojtaba Jamenei y Donald TrumpMojtaba Jamenei y Donald TrumplaSexta
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Irán ha rechazado la propuesta de un alto el fuego temporal que habían presentado los mediadores, pero lo ha hecho transmitiendo una contrapropuesta en la que recalcan la necesidad de que el acuerdo incluya un fin permanente del conflicto. Una que Donald Trump ha tildado de "insuficiente".

Según ha informado este lunes la agencia estatal IRNA, el régimen ayatolá ha transmitido a Estados Unidos a través de Pakistán una propuesta propia que incluye 10 puntos para su estudio.

Tal y como ha recogido el citado medio, la principal postura de Teherán es su rechazo a un alto el fuego mientras "subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones".

Por ello, ha lanzado la propuesta con una serie de puntos entre los que también se incluyen un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones.

No obstante, Trump la considera "insuficiente". Pese a recalcar que están negociando con personas "razonables" y que la propuesta es "significativa", el presidente estadounidense no la considera todavía adecuada para cerrar un acuerdo antes de que venza su ultimátum, recalcando que la guerra sigue consistiendo en que el régimen ayatolá no tenga una arma nuclear.

El mandatario estadounidense ha recalcado que "el único que va a establecer un alto fuego" es él mismo: "A ellos les gustaría tener un alto al fuego porque han sido arrasados, así que vamos a ver cómo lo hacemos".

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