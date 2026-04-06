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Cifras récord

Las bajas laborales aumentan en España: una población más envejecida y largas listas de espera en la sanidad, entre las principales causas

Los detalles De cada 1.000 trabajadores, 54 se han cogido una baja durante el año pasado. Un hecho que los profesionales explican enumerando distintas causas que han hecho que alcancemos una cifra récord de bajas.

Las bajas laborales aumentan en España: una población más envejecida y largas listas de espera en la sanidad
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España ha alcanzado una cifra récord de bajas laborales. De cada 1.000 trabajadores, 54 se han cogido una baja durante el año pasado. Esto se explica por varios motivos, cada vez somos una población más envejecida trabajando y las listas de espera en la sanidad tampoco ayudan. Entre los jóvenes, las bajas también han aumentado.

Xose María, médico de familia, asegura que en 39 años nunca había tenido que dar tantas bajas laborales. "Entre una y dos semanas se daban y ahora se dan cuatro, cinco, seis...", explica.

Él ve clara la causa que ha hecho que no paren de crecer. "No se están sustituyendo a los profesionales, por lo que sus pacientes son acumulados a otros cupos que ya están saturados", destaca.

Esto incrementa las listas de espera y, en muchos casos, empeora las dolencias. "Si una persona está enferma no puede esperar años. Va a empeorar y va a conllevar a una baja médica", detalla un trabajador.

Además, hay que tener en cuenta que nunca había habido tanta población mayor trabajando. "Hay un 58% de trabajadores que están por encima de los 50 años. Aquí empiezan a aparecer problemas cardiovasculares, ictus...", destaca Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente CCOO.

Por último, los profesionales llaman la atención sobre el aumento de las bajas por salud mental entre jóvenes.

Aunque desde la patronal de los empresarios suelen cuestionar y poner el foco en el trabajador, desde el Gobierno expresan su preocupación y critican la frivolidad de culpar al paciente del problema.

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