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"Parece que resta un poco de valor"

La contundente opinión de Rafa Nadal sobre la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Sinner

El balear ha lamentado que en este momento no haya "aspirantes" en el circuito que pongan en problemas a los dos mejores tenistas del mundo.

Carlos Alcaraz y Jannik SinnerCarlos Alcaraz y Jannik SinnerGetty

Durante la presentación de su nuevo documental de Netflix, Rafa Nadal habló sobre la gran rivalidad que vive el tenis actualmente con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Entre otros aspectos, el manacorí analizó el duopolio que ambos ejercen en el circuito, lamentando que no haya jugadores como Murray, Del Potro o Wawrinka que llegaron a poner en problemas al 'Big Three'.

Para Nadal, el murciano y el italiano están varios escalones por encima del resto: "No me gusta decir que hay menos competitividad que antes, cada época es distinta. Ahora hay dos jugadores que están marcando demasiada diferencia con los demás y eso parece que resta un poco de valor, pero es el momento que viven".

"Yo confío en que va a llegar gente con ilusión, joven, que les va a presentar batalla", ha añadido el ganador de 22 Grand Slams a 'EFE'.

Sin embargo, por el momento, Rafa no ve a esos "aspirantes": "En el tenis es bueno que haya campeones consolidados, como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, pero también es bueno que tengan aspirantes y a día de hoy parece que no hay aspirantes".

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