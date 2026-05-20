"Intento superarlo": Sinner confiesa cómo se sintió tras perder Roland Garros contra Carlos Alcaraz

El tenista italiano ha rememorado cómo le impactó la final del año pasado contra su acérrimo rival, llegando a alimentar sus ganas de ganar el resto de torneos y aprender "valiosas lecciones".

Esta semana arranca la edición 124 de Roland Garros. Uno de los torneos de tenis más importantes y grandes del calendario ATP. Este año, el Abierto de Francia no contará con su vigente campeón Carlos Alcaraz, debido a su lesión en la muñeca derecha, y Jannik Sinner se postula como el candidato favorito a llevarse el título.

Sin embargo, el actual número uno del mundo tiene un mal recuerdo de dicho torneo tras caer el año en la final ante Alcaraz. El italiano sucumbió ante Carlitos en cinco sets (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2)), dejando un espectáculo para el público de la pista Philippe Chatrier.

Ahora, un año después de sucederse tal partido, el de San Cándido ha rememorado su derrota como "uno de los momentos más difíciles de mi carrera" en una entrevista para 'L'Équipe'. "Mentiría si dijera que fue fácil pasar página. Siempre intento superarlo rápidamente, incluso cuando gano", confiesa Sinner.

Las derrotas más duras suelen emplearse como arma para hacerse más fuertes, y así hizo Jannik para ganar Wimbledon un mes después ante el mismo rival. "Y así fue como logré triunfar en Wimbledon justo después. Pero aprendí valiosas lecciones de esa derrota en París", añade el italiano.

Tras su derrota en Francia, Sinner ha mejorado su nivel y se ha impuesto en numerosas ocasiones a Alcaraz, incluso arrebatándole el puesto número uno del ranking ATP y logrando ganar todos los Masters 1000. Ahora, su objetivo será estar presente el próximo 7 de junio en la final de Roland Garros y ganarla.