Un legendario entrenador lanza un mensaje sobre la recuperación de Alcaraz: "Es una decisión inteligente"

"Ojalá yo hubiera tenido esa filosofía": Corretja destaca "la mayor virtud" de Carlos Alcaraz

Rick Macci, un legendario entrenador de tenis, está convencido de que Carlos estará de vuelta "más fuerte": "Para perseguir la historia".

Carlos Alcarazllevará a cabo un tratamiento conservador para recuperarse de la lesión en su muñeca y no estará en Wimbledon. Se perderá la gira de hierba y se le espera de vuelta ya en agosto, quizá en el Masters de Cincinnati.

El legendario entrenador Rick Macci ha dicho en sus redes sociales que toda decisión que tome el entorno del tenista español será bueno para su carrera.

"Las decisiones que salen del entorno de Carlos son tremendamente inteligentes y reflexivas. Esto es un viaje, una maratón y una carrera por delante. La muñeca es siempre una 'pendiente resbaladiza', especialmente es un unicornio explosivo de alto octanaje, que se dispara al final de la cadena cinética, como una cuerda suelta", dice el que fuera entrenador de las hermanas Williams.

Y deja una frase final muy contundente: "El mago español volverá más fuerte para poder perseguir la historia y durar más".

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