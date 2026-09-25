La crítica de Carlos Alcaraz a los Grand Slams que puede marcar un antes y un después en el tenis

El número 3 del mundo se ha mostrado muy disconforme con que no exista un horario máximo para que finalicen los partidos.

"Es demasiado, tendrán que hacer algo"

Antes de debutar en la Laver Cup con el equipo de Europa, Carlos Alcaraz compareció este jueves ante los medios de comunicación y entre otros temas señaló un problema muy grave que tienen los Grand Slams.

Todo tiene su origen en los cuartos de final del US Open ante Ben Shelton, partido que terminó en torno a las 03:00 de la mañana.

Para el número 3 del mundo, terminar tan tarde es un hándicap a salvar para el ganador de cara a la siguiente ronda.

"Para un atleta terminar a las 03:30 de la mañana significa que tienes que salir de la pista a las 4:30 y volver al hotel. No te vas a dormir hasta las 06:30 o las 07:00 de la mañana", señaló.

"Para recuperarte para el siguiente partido, la persona contra la que juegas tiene una ventaja", añadió en declaraciones que publica 'Punto de Break'.

Es por ello que el murciano exige un cambio: "Es demasiado, tendrán que hacer algo. No digo que sean las 03:30, pero incluso terminar a las 0:00 ya es demasiado tarde".

Cabe reseñar que de los cuatro Gran Slam, Wimbledon es el único que establece un límite horario hasta las 23:00 horas.