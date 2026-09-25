Rafa Jódar desvela el valioso consejo que le dio Carlos Alcaraz

Antes de debutar en la Laver Cup, el murciano le aconsejó al madrileño que "sobre todo disfrute de la experiencia".

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, al igual que el resto de integrantes del equipo de Europa, comparecieron este jueves en la previa de la Laver Cup que ha arrancado este viernes.

En declaraciones a 'TVE', el madrileño, la gran sensación del circuito, desveló que consejos le había dado el murciano antes de disputar su primera edición en el torneo de exhibición.

"Me ha dado buenos consejos sobre cómo jugar aquí, que disfrute, que al final es un evento en el que están los mejores jugadores", arrancó Jódar.

A pesar de que no haya puntos en juego, Carlitos destacó la imprevisibilidad del formato y la importancia de no desconectarse.

"Que lo tome partido a partido, que es un torneo muy largo, que al final todo se decide el último día", señaló.

A modo de conclusión, Rafa dejó el último consejo que le dio Alcaraz: "Sobre todo disfrute de la experiencia".