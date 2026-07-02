La broma 'viral' de Novak Djokovic a una recogepelotas durante su partido contra Tsitsipas

El tenista serbio desató las risas del público presente en la pista al asustar a una recogepelotas que le estaba recortando un vendaje. Este viernes se medirá contra Arthur Rinderknech.

Novak Djokovic es uno de los tenistas más reconocidos del circuito ATP, no solo por sus triunfos y galardones obtenidos a lo largo de su carrera, sino también por sus bromas y carácter cómico en pista. En Wimbledon, además de continuar demostrando su nivel, también ha resaltado por su picardía.

Durante su encuentro contra Stefanos Tsitsipas (3-6, 4-6, 2-6), que se saldó con victoria para el serbio, Djokovic aprovechó una pausa para hacerle una jugarreta a una recogepelotas que le estaba ayudando a cortar un vendaje.

En concreto, 'Nole' solicitó la asistencia de una recogepelotas del torneo para que, con unas tijeras, le cortase un vendaje y, mientras se lo cortaba, Novak aprovechó para asustarla. Dicha acción desató las risas del público presente, además de las del propio Djokovic y la recogepelotas.

"Estas cosas ocurren cuando ganas dos sets a cero. Tenía tiempo porque Tsitsipas se estaba cambiando. Lo siento si la he asustado. Ha sido una broma", comentó el tenista serbio tras el partido al ser preguntado por dicha escena en particular.

Con su triunfo ante Tsitsipas, Djokovic avanza hasta la tercera ronda del Grand Slam británico y disputará el siguiente partido ante el tenista francés Arthur Rinderknech este viernes 3 de julio, con el horario aún por definir.

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