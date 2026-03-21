Fonseca señala las diferencias entre Alcaraz y Sinner: "Jannik es un robot, Carlos tiene mayor repertorio"

El joven brasileño ha tenido la oportunidad de enfrentarse a los dos mejores jugadores del mundo este 2026, lo que le ha servido para analizar los estilos de ambos 'gigantes'.

Joao Fonseca es una de las grandes promesas del tenis mundial. El brasileño es consciente de que para seguir progresando deberá enfrentarse a los tenistas más fuertes del mundo, algo que ya ha podido comprobar recientemente. Ya se midió con Jannik Sinner en Indian Wells y ahora ha sido Carlos Alcaraz quién ha puesto fin a su paso por el Miami Open.

Tras ello, el joven jugador reflexionaba en rueda de prensa sobre "los diferentes estilos de juego" de ambos: "Alcaraz tiene mayor repertorio de golpes. Jannik es como un robot, simplemente revienta la bola y lo hace todo a la perfección. Carlos puede hacer absolutamente de todo en pista, liftar la bola, pegar muy duro, sube a la red, cambia el ritmo... Su movilidad es espectacular y resulta complicado entender su tenis".

El partido de ronda de 64 de la pasada madrugada del sábado se resolvió con un 6-4, 6-4 a favor del español. Fonseca lo analizó: "A medida que avanzaba el encuentro sentí que se iba soltando y encontraba su ritmo en pista. Al inicio jugó con algo de presión, pero conseguir un 'break' temprano en cada set le hizo elevar el nivel. Yo salí convencido de que podía ganar después de lo sucedido con Sinner en Indian Wells, pero no aproveché las oportunidades y él hizo un gran partido".

Y volvió a incidir en el aspecto que eleva el tenis del murciano: "La gran dificultad de enfrentarse a Alcaraz es que no sabes qué va a hacer porque tiene todos los golpes en su arsenal. Necesitas hacer un tenis perfecto y yo perdí las oportunidades de las que dispuse. Eso fue lo que marcó la diferencia". Un encuentro que permite a Carlos avanzar de fase en Miami, pero del que Fonseca puede irse muy satisfecho.

El brasileño, que aún sigue construyendo su camino en el circuito, cerraba con una conclusión clara sobre su partido con Alcaraz: "Es el número 1. Debo reflexionar sobre mis errores y aprender de ellos".