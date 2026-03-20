Atención al desafío de Carlos Alcaraz a Sinner en Miami

El número 1 confía en verse las caras de nuevo con el italiano en la final del Masters 1000.

Ya han pasado cuatro meses del último enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final de la Copa de Maestros.

Ni en Australia, ni en Doha, ni en Indian Wells ambos se vieron las caras, pero el murciano confía en que se vuelva a dar la ocasión en Miami.

En declaraciones a 'Sky', el número 1 del mundo ha señalado que espera encontrarse con su máximo rival en la final del próximo 29 de marzo.

De hecho, en 2023, ambos protagonizaron una épica final que se acabó llevando Sinner (6-7(4), 6-4, 6-2): "Fue un partido muy complicado, donde hubo muchos momentos en los que yo iba arriba y pude haber ganado, otros momentos en los que él me pudo ganar el primer set y haberse hecho con el partido en dos sets perfectamente".

"El nivel de ese partido fue súper alto, la gente lo disfrutó muchísimo. Hubo muchos nervios de la gente que me animaba a mí y de la que animaba a Sinner. Pero ese famoso punto que ambos jugamos es el ejemplo perfecto para definir el nivel que mostramos cada vez que jugamos entre nosotros. Fue un partido bonito y, al mismo tiempo, difícil de jugar, pero lo tengo marcado como un buen partido de ambos", recuerda Carlitos.

Y ahora, tiene ganas de volver a jugar contra Sinner: "Obviamente es por lo que jugamos y trabajamos. Siempre intentamos estar al 100% para llegar a ese momento. La gente ya quiere ver otro partido entre nosotros y vamos a intentar que ocurra en Miami. Ya estuvimos muy cerca en Indian Wells y veremos aquí, pero ojalá y que se de esa final, que es la que me gusta".