La sorprendente reflexión de un mítico tenista sobre la personalidad de Alcaraz y Sinner: "Siempre bromeo..."

Reilly Opelka, número 67 del mundo, analiza cómo son el número uno y dos del mundo en las distancias cortas dejando algún que otro llamativo mensaje sobre la manera de ser de Jannik y Carlos.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan varios años siendo la rivalidad más potente del tenis. Ha sido tal su dominio conquistando los últimos nueve 'Grand Slams' que las predicciones les sitúan ganado cifras similares de 'Majors' a las de Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, el legendario 'Big3'.

Sin embargo, llama la atención que siendo tan rivales en la pista, Carlos y Jannik tengan tan buena relación. Ambos no tienen problema en mostrarse muy simpáticos el uno con el otro. De hecho, se han dedicado mensajes muy profundos y emotivos tras las finales de Grand Slams que han jugado.

Reilly Opelka, número 67 del mundo y uno de los mejores sacadores del mundo, ha dejado una llamativa reflexión sobre la personalidad del número uno y dos del mundo.

Opelka resalta la naturalidad de ambos y cómo son verdaderamente en las distancias cortas: "Jannik es el hombre. Simplemente es un gran chico. Jannik y Carlos también, ambos son los tipos más simpáticos que hay. Sinner siempre ha sido así, no ha cambiado para nada. Le conozco desde que tenía 16 años y es el chico más dulce, siempre tiene tiempo para todo el mundo".

"Se convirtió en el mejor jugador del planeta y nada cambió. Siempre bromeo con Sinner y Alcaraz, especialmente con Carlos, de que si golpease a la bola como ellos sonreiría todo el tiempo", concluye Opelka en declaraciones para 'Tennis Channel'