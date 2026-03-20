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"Tiene el nivel"

El elogio de Alcaraz a Joao Fonseca previo al partido en Miami: "Va a pelear por grandes cosas"

El tenista español ha alabado el estilo de juego y nivel de su adversario de segunda ronda del Masters 1000 de Miami, y asegura que será "un rival a batir".

Carlos Alcaraz y Joao FonsecaCarlos Alcaraz y Joao FonsecaGetty

Carlos Alcaraz ya está en Miami preparado para disputar su primer encuentro ante Joao Fonseca en el Masters 1000 este sábado a la 01:00 hora española. Después de caer ante Daniil Medvedev en las semifinales de Indian Wells, el español busca redimirse de su derrota y ganar su tercer torneo del año.

En la rueda de prensa previa a su encuentro ante el brasileño, Alcaraz ha hablado sobre su contrincante, su trayectoria, estilo de juego y sensaciones de cara al que será el primer duelo entre ambos. "Me encanta. Lo pudimos ver el año pasado, lo grande que es Fonseca en Miami. Es bueno ver a tantos fans alrededor gritando, animando y siendo tan ruidosos", ha comentado Carlos sobre la promesa del tenis.

Fonseca, quien ha batido a Fabián Marozsán (4-6, 6-3, 2-6) en la primera ronda del torneo, es uno de los candidatos a romper la hegemonía del número uno del mundo y su acérrimo rival, Jannik Sinner. Sin embargo, para ello deberá darlo todo en este tipo de partidos y deshacerse del resto de rivales.

"Tiene el nivel, tiene los golpes, tiene la potencia... Tiene muchas cosas que mejorar, obviamente, pero si sigue haciendo las cosas bien, va a estar ahí seguro; va a pelear por grandes cosas", ha elogiado Carlitos acerca de su rival.

Por último, Alcaraz ha dado un consejo a Fonseca para que consiga su objetivo en el futuro, aunque para ello deberá desarrollar una dura mentalidad, al igual que han hecho Carlos y los más grandes. "Tiene que aprender a lidiar con las expectativas y elegir lo correcto en cada momento. Si lo hace, va a ser un rival a batir", ha concluido el murciano.

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