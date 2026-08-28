El sabio consejo de Márquez a un piloto de Fórmula 1: "Mi vida cambió desde Jerez, le dije que..."

El de Cervera tuvo un detalle muy sentido con Isack Hadjar después de que el francés le contactara para una consulta sobre una lesión. Marc fue claro y le recomendó al francés no correr.

Marc Márquez llega al Gran Premio de Aragón como el gran favorito a llevarse la victoria. El ilerdense tiene una nueva oportunidad para, de nuevo, volver a meter presión a Jorge Martín, líder del Mundial, en la pelea por el título.

Motorland llega al calendario después de unas semanas de parón en el que las escuderías tienen un tiempo aprovechable para poder hacer modificaciones pensando en los circuitos y los grandes premios que están por venir.

En estos días de descanso, Marc Márquez ha entrenado para no perder el ritmo de competición pero también ha dejado una historia curiosa con un piloto de Fórmula 1. El protagonista ha sido Isack Hadjar, corredor de Red Bull, que acudió al consejo de Marc por la lesión que sufría.

El francés llamó al nueve veces campeón del mundo para preguntarle sobre si debía correr el pasado Gran Premio de los Países Bajos. Márquez, muy consciente del calvario que ha pasado por las lesiones, le recomendó al de Red Bull que no corriera.

"Aprendí que perderte una carrera no va a cambiar tu vida. Empeorar tu lesión, por pilotar demasiado pronto, puede cambiar tu vida. Mi vida ha cambiado mucho desde la lesión de Jerez. Intenté darle ese consejo a Hadjar y creo que tomó la decisión correcta", ha confesado Marc en declaraciones para 'MotoGP' explicando cómo fue esa conversación con Hadjar.

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