Una leyenda del tenis es pesimista con Rafa Jódar: "No tiene golpes potentes..."

Mats Wilander, ganador de siete Grand Slams, no ve a Rafa Jódar alcanzando a los mejores tenistas del circuito.

A sus 19 años, Rafa Jódar ya ha conseguido su primer título profesional: el ATP 250 de Marrakech. Poco a poco está dando pasos para convertirse en uno de los mejores tenistas del circuito. Pero hay quien no cree en él, no confía en que pueda pelear por todo.

El extenista Mats Wilander, ganador de siete Grand Slams, no es optimista con las opciones que tiene Rafa Jódar en el futuro.

Lo dice en 'Eurosport': "Creo que Rafa Jódar tiene un gran talento, pero no cuenta con golpes potentes. Será un candidato a ganar algunos Grand Slams, pero no veo en él el mismo potencial que veo en Arthur Fils".

Cree que el saque es un punto débil muy importante para él: "De momento ni siquiera se acerca a ser lo suficientemente bueno".

"El servicio mejora con la edad. Así lo hicieron Djokovic y Federer. Y en el caso de Jódar, creo que si mejora el servicio, podría llegar al top 5 mundial", analiza la leyenda del tenis.

El español ya se encuentra en Nueva York para disputar su primer US Open. Debutará contra Thanasi Kokkinakis en primera ronda.

Y en su lado del cuadro se encuentran nombres importantes como Casper Ruud, Francisco Cerúndolo, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz o Flavio Cobolli. No sería hasta la gran final cuando se encontraría con Carlos Alcaraz.

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