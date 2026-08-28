Llamativo mensaje de Martín sobre Márquez en Aragón: "Quedar dos segundos detrás de Marc..."

El líder del Mundial reconoce la superioridad del de Cervera en Motorland y entiende que la presión la debería tener Marc. Son 40 puntos los que separan a ambos en la clasificación general de pilotos.

Marc Márquez llega como el gran favorito al Gran Premio de Aragón. El de Cervera, que solo pudo ser séptimo en Silverstone, quiere volver a meter presión a sus máximos rivales en la pelea por el Mundial.

Jorge Martín, líder en la clasificación, ve este gran premio con cierta tranquilidad y filosofía. El madrileño entiende que Márquez es el gran canidato a dominar en 'Motorland' y sorprende asegurando que 'firmaría' quedar a dos segundos del nueve veces campeón del mundo.

"Es un muy buen resultado. Hace dos años, pero en las carreras nunca sabes. Yo voy a intentar sacar el máximo y", confiesa Jorge en declaraciones para los medios presentes en Aragón.

Martín rehúye de una pelea de tú a tú con Márquez. El de Aprilia asegura que lo va a intentar pero sabe de la dificultad de derrotar a Marc en uno de sus circuitos 'fetiches': "Es muy muy complicado, pero, ahora mismo, no es mi lucha ganarle aquí o no".

"Obviamente, lo voy a intentar, pero, para mí, es importante centrarme en mi trabajo, en seguir mejorando con la Aprilia, reconfirmar que soy competitivo con la Aprilia igual que lo fui en Silverstone y poquito más", concluye Jorge.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido