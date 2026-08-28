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El Mundial, a 40 puntos

Llamativo mensaje de Martín sobre Márquez en Aragón: "Quedar dos segundos detrás de Marc..."

El líder del Mundial reconoce la superioridad del de Cervera en Motorland y entiende que la presión la debería tener Marc. Son 40 puntos los que separan a ambos en la clasificación general de pilotos.

Marc Márquez y Jorge Martín Marc Márquez y Jorge MartínGetty

Marc Márquez llega como el gran favorito al Gran Premio de Aragón. El de Cervera, que solo pudo ser séptimo en Silverstone, quiere volver a meter presión a sus máximos rivales en la pelea por el Mundial.

Jorge Martín, líder en la clasificación, ve este gran premio con cierta tranquilidad y filosofía. El madrileño entiende que Márquez es el gran canidato a dominar en 'Motorland' y sorprende asegurando que 'firmaría' quedar a dos segundos del nueve veces campeón del mundo.

"Es un muy buen resultado. Hace dos años fue el que hice y lo firmaría, pero en las carreras nunca sabes. Yo voy a intentar sacar el máximo y veremos qué es el domingo", confiesa Jorge en declaraciones para los medios presentes en Aragón.

Martín rehúye de una pelea de tú a tú con Márquez. El de Aprilia asegura que lo va a intentar pero sabe de la dificultad de derrotar a Marc en uno de sus circuitos 'fetiches': "Es muy muy complicado, pero, ahora mismo, no es mi lucha ganarle aquí o no".

"Obviamente, lo voy a intentar, pero, para mí, es importante centrarme en mi trabajo, en seguir mejorando con la Aprilia, reconfirmar que soy competitivo con la Aprilia igual que lo fui en Silverstone y poquito más", concluye Jorge.

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