El extenista que resume en una frase la leyenda de Rafa Nadal: "Entraba a pista un poco abatido..."

El tenis español ha dejado numerosos jugadores que han sido referencia a nivel deportivo a lo largo de la historia. Rafa Nadal es uno de ellos, y es que el mallorquín ha ganado nada más y nada menos que 22 'Grand Slams' en su carrera. Uno de los rivales a los que se ha enfrentado al español es el Diego Schwartzman, quien disputó 12 duelos frente a Rafa y en tan solo una ocasión consiguió superar al ex número uno del ranking ATP.

De hecho, en aquel encuentro disputado durante el torneo del Masters 1000 de Roma, el extenista derrotó a Nadal en dos sets (6-2; 7-5) y supuso un punto de inflexión en su carrera a la hora de mostrar a los aficionados al tenis su talento y calidad como jugador.

El argentino ha resaltado, en declaraciones a 'ESPN', la huella de Rafa tanto dentro como fuera de las pistas: "Es el que más respeto me inspiraba cuando entraba a pista". Enfrentarse a una leyenda como Nadal suponía un reto más que complicado para el argentino, quien creía que no iba a estar a la altura antes incluso de comenzar el encuentro: "No sé cómo explicarlo, pero contra él fue como si entrara ya a pista un poco abatido, como ya derrotado desde el principio".

Schwartzman se retiró hace poco más de dos semanas en el Argentina Open tras caer en su último encuentro ante el español Pedro Martínez en octavos de final. Sin embargo, dejó muestras de la calidad que siempre tuvo en la ronda previa donde derrotó heroicamente a Nicolas Jarry (7-6; 4-6; 6-3).