Un extenista explica por qué prefiere a Carlos Alcaraz antes que a Sinner

Marcos Baghdatis, extenista chipriota y número 8 del mundo en 2006, se decanta por Carlitos por su mayor variedad de juego y escoge a la promesa brasileña como el tenista que les destronará.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los dos tenistas del momento. El número uno y dos del mundo se han repartido los cuatro Grand Slams del año entre ambos, aunque el español se ha llevado más torneos que el italiano, factor por el cual ha termino por delante de su rival en el ranking ATP.

Sinner y Alcaraz llevan repartiéndose los grandes torneos durante los dos últimos años en consecuencia de la escasa rivalidad que tienen con el resto de tenistas, donde Carlitos ha conseguido dos Roland Garros, un US Open y Wimbledon; frente a los dos Open de Australia, un US Open y un Wimbledon de Jannik.

Una circunstancia de la que ya han hablado leyendas del deporte como Rafa Nadal. "Falta alguien que les apriete un poquito. Sería bueno también para ellos sentir que necesitan jugar bien para llegar a las finales", comentaba el manacorí en una entrevista para la 'Cadena SER', donde recordaba cómo de fundamental fue Novak Djokovic para la rivalidad entre él y Roger Federer, y la formación del célebre 'Big Three'.

Sobre la rivalidad entre ambos y la posibilidad de encontrar al tercero en discordia que acabe con su hegemonía, el extenista chipriota y número 8 del mundo en 2006, Marcos Baghdatis, ha escogido al murciano como su tenista preferido entre los dos debido a su mayor variedad de juego.

"Es una pregunta muy difícil. Me quedaría con Alcaraz porque, en mi opinión, tiene más variedad en su juego. Pero quizá sea menos consistente mentalmente que Sinner, así que puede ser contraproducente. Pero sí, me quedaría con Alcaraz", señala Baghdatis en una entrevista para 'Tennis365'.

Fonseca será quien les destrone

Pese a que muchos expertos y jugadores retirados han señalado a tenistas como Jack Draper, Zverev o Rune como los candidatos a destronar a Alcaraz y Sinner, el chipriota se ha decantado por una promesa del tenis que ya se ha enfrentado al español.

En concreto, se trata de la estrella brasileña de 19 años, Joao Fonseca, de la cual Marcos afirma que ganará un Grand Slam en los próximos años, rompiendo con la hegemonía del español y el italiano.

"Quizás Fonseca, diría yo. Es uno de ellos que podría, y creo que lo hará. Pero aparte de Fonseca, sobre todo en un Grand Slam a cinco sets, no veo quién pueda detener a Alcaraz y Sinner… Sí, quizá [Alexander] Zverev pueda ganar aquí y allá, uno o dos. Pero va a ser complicado", concluye Baghdatis sobre quién puede ser dicho sucesor.