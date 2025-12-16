Durísima crítica a Carlos Alcaraz por las exhibiciones: "A Ferrero no le entusiasma"

El periodista deportivo Steve Flink asegura que Carlos tiene todo el derecho a jugar este tipo de partidos, aunque debería centrarse en "preparar el primer Grand Slam de la temporada al máximo".

Carlos Alcaraz continúa siendo reprobado por las exhibiciones realizadas en Estados Unidos. Pese a haber recibido críticas por parte de tenistas actuales como Novak Djokovic hasta leyendas retiradas como Rennae Stubbs, no parece que los comentarios en su contra vayan a cesar, y ahora el mítico periodista Steve Flink ha cargado duramente contra el de El Palmar.

"Alcaraz nunca nos ha mostrado su mejor versión en Australia, y no creo que a Ferrero y a su equipo les haya entusiasmado la idea de que vaya a pasar la pretemporada a Estados Unidos jugando exhibiciones", afirma Flink en una entrevista para el canal de YouTube, 'Court-Side with Beilinson Tennis'.

El periodista americano no duda en que Carlos tenga todo el derecho a jugar este tipo de partidos, por los cuales gana dinero, aunque señala que lo mejor para él sería no participar en ellos y "preparar el primer Grand Slam de la temporada al máximo".

"Tiene todo el derecho del mundo... pero tiene toda una vida para ganar dinero. Tiene tanto tiempo... creo que lo más sabio hubiese sido saltárselo para preparar el primer Grand Slam de la temporada al máximo", añade Flink.

Sobre la derrota del español ante Djokovic en el Open de Australia en cuartos de final, el periodista deportivo destaca que Carlitos jugó por debajo de su nivel habitual: "Nunca sabremos si eso fue un factor diferencial en la derrota ante Novak, porque el serbio jugó un gran partido... pero Carlos no estuvo en su mejor momento".

Pese a las críticas por las exhibiciones, Flink espera que Alcaraz dispute un buen primer torneo del año en el Abierto de Australia, donde pueda mostrar "su mejor versión". "Será fascinante ver si Alcaraz puede mostrar su mejor versión en Australia... al igual que Sinner en Roland-Garros. Quizás ambos logren el pleno de Grand Slams este año, sería genial", concluye el periodista.