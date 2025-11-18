La reflexión de David Ferrer sobre la ausencia de Alcaraz: "Podemos parecer más débiles..."

El número 1 del mundo no estará en la Copa Davis por lesión y España se queda sin la gran estrella de la competición: "Estamos tristes".

España ha perdido a Carlos Alcaraz para la Copa Davis. La baja más sensible posible. David Ferrer, capitán del equipo, ha reconocido que está "triste". Pero a pesar de ello confía en que sus chicos puedan dar la sorpresa a pesar de no contar con el número 1 del mundo del tenis.

Así lo ha dicho en rueda de prensa: "Estamos tristes de no poder contar con Alcaraz, pero vamos a competir. Estamos trabajando duro".

"Después de la final de Turín me enteré de la situación de Carlos y del edema y ayer por la noche decidimos que era un riesgo jugar hablando con su equipo médico y el nuestro. Es una pena no tener al número uno del mundo y nos resentimos. Hoy vuelvo a ver la luz y tengo fe y confianza", explica el capitán español.

"Nuestro equipo puede parecer más débil sin Carlos, pero el ambiente es fantástico y hay que demostrar en la pista quién es mejor. Posibilidades tendremos sin ninguna duda. Hay que aferrarse a lo que sí tenemos", sostiene Ferrer.

España debuta este jueves contra República Checa. En caso de meterse en las semifinales, su rival será Argentina o Alemania.

Por el otro lado del cuadro se medirán Italia y Austria, y también Francia y Bélgica.