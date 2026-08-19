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Masters 1000 de Cincinnati

La desesperación de Cobolli ante Rafa Jódar: ¡Clamó al cielo tras perder un punto!

El italiano, que terminó remontando ante el de Leganés, dejó una impactante imagen en el primer set.

La desesperación de Cobolli ante Rafa Jódar: ¡Clamó al cielo tras perder un punto! La desesperación de Cobolli ante Rafa Jódar: ¡Clamó al cielo tras perder un punto!Redes

Rafa Jódar se ha despedido este miércoles del Masters 1000 de Cincinnati tras caer en octavos de final ante Flavio Cobolli.

El italiano, número 10 del mundo, terminó remontando un partido que comenzó ganando el madrileño con un 6-4 en la primera manga.

Cobolli se hizo con la segunda manga en el tie-break y cerró el encuentro con un 6-3 en el tercero.

Durante el partido, el de Florencia dejó una llamativa imagen en el primer set con 4-4 en el marcador.

Con deuce y tras un intercambio de golpes, la bola de Flavio se quedó en la red y comenzó el espectáculo.

El tenista de 24 años, que minutos antes había lanzado la raqueta contra el suelo, alzó los brazos al cielo antes de arrodillarse para dejar la misma estampa.

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