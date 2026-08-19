La reflexión de Pedro Acosta sobre la amistad en MotoGP: ¿Se siente la oveja negra?

El piloto de KTM reconoce que "no sigue la tónica dominante" en la categoría reina: Nunca he tenido amigos en el paddock".

En una extensa entrevista concedida a 'Motorsport', a Pedro Acosta, además de preguntarle por Marc Márquez y Ducati, le han planteado si se siente la "oveja negra" de MotoGP por no tener amigos dentro de la parrilla.

Y es que, según el murciano, cuando compartes un objetivo no hay amigos que valgan: "Podría ser. O, también, el tipo que no sigue la tónica dominante. Entiendo que la mayoría de los pilotos sean cercanos entre ellos, y que puedas tener una conversación con cualquiera de ellos".

"Pero todos estamos aquí persiguiendo el mismo sueño, y es muy difícil tener una relación sincera con alguien que quiere exactamente lo mismo que tú. Por cumplir su sueño, ese rival sería capaz de matar deportivamente a cualquiera. Y, si yo no puedo ser sincero contigo, prefiero dar un paso atrás y mantener cierta distancia", ha explicado.

De hecho, Acosta afirma que se "alegra" de no tener buena relación con ningún rival: "Nunca he tenido amigos en el paddock, y me alegro de que así sea porque, de este modo, no tengo miramientos con nadie al adelantar".

Es más, el futuro piloto de Ducati pone ejemplos de históricas rivalidades que, según él, se han perdido.

"En el pasado, las grandes rivalidades (Rossi-Biaggi, Crivillé-Doohan, Rossi-Márquez) no eran relaciones fáciles. Quizás este sea el toque picante que le falta ahora mismo a MotoGP", ha zanjado.