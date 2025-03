El exentrenador de Sinner desvela como Jannik afronta sus críticas por el positivo en dopaje

Sinner de cara a la final ante Zverev: "No me siento invencible"

"Si no aceptaría un consejo..."

Jannik Sinner ha sido el principal objetivo de las críticas en el mundo del tenis el último año. El número uno del mundo puso patas arriba el deporte de raqueta después de dar positivo en clostebol, una sustancia prohibida que se le detectó a través de un control antidopaje.

Desde entonces, mucho tenistas y personalidades relacionadas con el deporte han querido cargar contra el italiano por este suceso. Por si fuera poco, la sanción de solo tres meses que le impuso la Agencia Mundial Antidpopaje (AMA) terminó siendo un detonante para que muchos tildaran al tenis de un deporte "corrompido e injusto".

Sin embargo, Darren Cahill, entrenador de Sinner hasta la temporada pasada, ha desvelado como el número uno del mundo vive con estas habituales críticas: "El otro día me dijo "no te preocupes por la crítica de alguien de quien no aceptarías un consejo". Y yo pensé: Dios mío, ¿tienes 23 años?".

"Sé que esa cita ya existe, pero que venga de él es como decir: Vale, sigamos adelante. Sí, es un joven maduro. Es una gran persona. Sé que Italia está muy orgullosa de él y deberían estarlo", ha desvelado Cahill en unas declaraciones para el podcast 'Tennis Insider Club'.