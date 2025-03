La mayor crisis tenística de Carlos Alcaraz y que casi nadie conocía: "Dudé de si volvería..."

Carlos Alcarazafronta la gira estadounidense formada por los dos primeros 'Masters 1000' de la temporada, el primero en Indian Wells y a continuación, en Miami. Previamente, el murciano ha jugado un partido de exhibición disputado en la medianoche del domingo al lunes en Puerto Rico contra Francis Tiafoe.

En una entrevista para el canal de YouTube 'MoluscoTV', Alcaraz ha ahondado en los momentos de mayor crisis en su trayectoria deportiva. Pese a los grandes éxitos que atesora a tu temprana edad, el murciano ha pasado por momentos duros siendo una lesión en el antebrazo en 2024, uno de los peores sucesos.

"Cuando me lesioné del antebrazo en la gira de tierra, en abril más o menos. Me tuve que perder varios torneos que me hacía muchísima ilusión jugar", ha recapitulado Alcaraz quien no pudo ganar en el Mutua Madrid Open por los problemas físicos que arrastraba. Cayó en cuartos frente a Andréi Rublev.

Durante ese tramo de la gira de tierra batida, Alcaraz sufrió muchos contratiempos en el antebrazo: "Me molestaba, pasaban semanas y los médicos me decían 'Dentro de dos semanas, vas a poder jugar perfectamente'. Llegaban las dos semanas y otra vez me molestaba".

"Tenía muchísimas dudas de si iba a volver a sentirme bien, a poder golpear a la bola con normalidad", ha confesado Alcaraz. La gira de tierra batida acabó de la mejor manera ya que acabó conquistando su primer Roland Garros y su tercer Grand Slam.