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En su muñeca

La preocupante imagen de Carlos Alcaraz a pocas semanas de Roland Garros

Al murciano se le ha podido ver con una aparatosa protección en su muñeca derecha a dos semanas del comienzo del Masters 1.000 de Roma y a un mes de Roland Garros.

Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Redes

Carlos Alcaraz está generando muchas dudas en torno a su estado físico. El murciano ya anunció la semana pasada que no iba a poder disputar del Mutua Madrid Open debido a una lesión en su muñeca derecha que sufrió durante el Conde de Godó.

Carlitos se tuvo que retirar en Barcelona, no estará en Madrid y se prevé complicada su participación en el Masters 1.000 de Roma, que se disputa en dos semanas y que funciona como último torneo antes de Roland Garros.

Este lunes, Alcaraz se ha dejado ver en redes sociales con una aparatosa férula a modo de protección en su muñeca derecha. La preocupación en lo que respecta al estado de forma de Carlitos comienza a incrementarse teniendo en cuenta lo delicada que es la zona de la muñeca para los tenistas.

Roland Garros llegará en poco más de un mes y, para entonces, se espera que Alcaraz se haya podido recuperar de manera completa. Aún así, es evidente que esta lesión le pasará más factura de lo esperado en la carrera por el número uno y en la propia preparación sobre la superficie de tierra batida.

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