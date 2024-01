Rafa Nadal no competirá en el Open de Australia... y no se ha despedido formalmente del torneo. Lo que supone que su intención es que este 2024 no sea su último año en el tenis. Aunque eso lo marcará el calendario y sus sensaciones después de la lesión. La última, en Brisbane, aunque nada preocupante.

Y el extenista Mats Wilander no quiere que Rafa se retire por las lesiones. Quiere que lo haga por voluntad propia. Como y cuando quiera. Y recuerda el momento de la despedida de Roger Federer en la Laver Cup.

Lo recuerda en 'Eurosport': "Tuvimos quizá una de las mejores despedidas de la historia con Roger Federer en la Laver Cup en el O2 Arena. No era inesperado que finalmente fuera a despedirse, pero no fue un día de tenis muy serio".

"Jugó dobles con Rafa Nadal, perdió contra el equipo estadounidense y fue un día feliz, a pesar de que Federer perdió. En cierto modo, fue en sus términos... como él quiso", dice.

También recuerda la de Serena Williams en el US Open. Y teme que la de Nadal no sea así: "Tal vez no tengamos la misma despedida...".

"Para mí, lo único que realmente quiero ver de Rafa Nadal es que se despida cuando quiera, no cuando se vea obligado a decir adiós, y creo que en este momento el mundo de las lesiones no está siendo muy amable", dice Wilander.