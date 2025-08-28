Jorge Vilda le responde a Josep Pedrerol: ¿Obligaba a dormir a las jugadores con la puerta abierta?

El que fuera entrenador de la selección española femenina de fútbol es el primer invitado de la nueva temporada de 'El Cafelito'.

"Eso es de lo que más daño ha podido hacer"

Este jueves arranca la nueva temporada de 'El Cafelito' y el primer invitado de Josep Pedrerol es Jorge Vilda.

En el adelanto de la entrevista al actual seleccionador femenino de Marruecos, el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le pregunta si era cierto que obligaba a dormir a las jugadores españolas con la puerta abierta.

"¿Eras muy controlador?", le plantea el periodista, ante lo que el técnico responde: "Eso es de lo que más daño ha podido hacer, es algo que me pregunta la gente o que se ha quedado ahí. Y que se deslizó, o sea que no se dijo directamente o en un documental alguna dijo algo... Soy exigente, yo me considero un entrenador exigente".

Sobre la supuesta prohibición de cerrar las puertas, Vilda explica: "Hay tres pilares básicos, que son la alimentación, el entrenamiento y el descanso. La alimentación estaba controlada con nutricionistas, con cocineros, etc. El entrenamiento por nosotros".

"Y luego el descanso. Y entonces no es cierto que las puertas tuvieran que estar abiertas, las puertas estaban entornadas con el pestillo echado para que al final del día, pues yo con el doctor o con la fisio o con quien fuera, dábamos las buenas noches a las dos jugadoras, que en aquel entonces estaban de dos en dos en las habitaciones... Buenas noches y hasta la mañana siguiente no se abría. Fin", añade.

Según Jorge Vilda, el objetivo era saber si estaban en la habitación: "Correcto y no hubo ningún problema nunca, en 17 años. Bueno, 17 años no porque los últimos 5 no se hizo, los últimos 12. Si eso llegó a molestar a mí no se me dijo. Eso sale después cuando las capitanas hablan con el presidente y le piden mi destitución".