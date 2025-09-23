Roger Federer duda de Carlos Alcaraz y Sinner

El suizo se pregunta "cuánto tiempo podrán seguir" dominando el circuito ya que no esperaba "que dominaran así desde el principio".

"La verdad es que es difícil"

Durante su entrevista en el pódcast 'Serve with Andy Roddick', Roger Federer dejó una llamativa reflexión sobre el nivel de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

En primer lugar, el suizo se mostró sorprendido por el gran nivel que han mostrado en el inicio de su carrera y la fuerza con la que dominan el circuito.

"Creo que es extraordinario para el tenis. En mi opinión, todos sabíamos que eran muy buenos, pero probablemente no esperábamos que dominaran así desde el principio", explicó el ganador de 20 Grand Slams.

"Debo admitir que es realmente impresionante, pero también fantástico para el juego", añadió el extenista de Basilea.

Eso sí, Federer planteó una duda de cara al futuro en torno al murciano y al italiano.

"Al mismo tiempo, me pregunto cuánto tiempo podrán seguir así: lo hacen parecer fácil, pero he pasado por eso y la verdad es que es difícil", señaló.