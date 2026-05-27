Rafa Jódar sobrevive a todo en Roland Garros: una caída, atendido por el médico... y a tercera ronda

El tenista español ha vencido a James Duckworth en cuatro mangas y se clasifica para la tercera ronda, que jugará este viernes.

Al ciclón Rafa Jódar nadie lo para en Roland Garros. Ya está en tercera ronda después de vencer a James Duckworth en un partido muy trabajado que se llevó en cuatro sets: 6-1, 6-7, 6-4 y 7-5.

Porque el tenista español ha sobrevivido a todo. Una victoria muy trabajada en la que ha atravesado problemas físicos en varias ocasiones.

El primer susto llegó en la segunda manga. Jódar resbaló y se fue al suelo, levantándose tras tocarse el tobillo. Afortunadamente no tenía nada.

Pero después de ceder en la segunda manga, el fisioterapeuta entró hasta en dos ocasiones para realizarle un masaje.

Esos problemas físicos no le detuvieron. Volvió a encontrar su mejor tenis en el tercero y cuarto set: 6-4 y 7-5.

Su rival en tercera ronda será el estadounidense Alex Michelsen. Un rival de categoría que ocupa el número 42 del ranking de la ATP. La primera prueba de fuego para Rafa Jódar en la tierra de París.

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