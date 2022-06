Rafa Nadal ya tiene su 14º Roland Garros. El tenista balear se impuso en la final a Casper Ruud, a quien derrotó en tres sets por 6-3, 6-3 y 6-0. En algo más de dos horas, el español dio cuenta del noruego, alumno suyo en su academia en Mallorca.

Sacaba Ruud, un Ruud que ya sabía que batir a su ídolo en Roland Garros iba a ser imposible. Iba a ser algo que no podría ser en este 2022. Y es que eso de vencer a Nadal en la tierra batida de París es algo que solo han hecho Soderling y Djokovic.

El noruego puso el servicio, con 5-0 en el tercer set y con Rafa ya relamiéndose para levantar su 14º Roland Garros. Tras un intercambio de golpes, breve, Nadal se sacó un golpe paralelo imparable que fue, ojo, directo a la línea.

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8