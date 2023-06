Wimbledon comienza el 3 de julio, y para hablar del torneo más especial hay que tener siempre presente aRoger Federer. El suizo es el más laureado sobre el verdín del All England, y en las redes del Grand Slam ha rememorado las 8 veces que fue campeón.

En 2007 venció aRafa Nadal tras tres horas y 45 minutos (7-6, 4-6, 7-6, 2-6 y 6-2), para Roger fue muy especial: "Cuando vi mi nombres escrito de nuevo en aquella pizarra, con todo el estadio mirando lo que había conseguido, incluso recuerdo que aquel año fue cuando destaparon el techo".

"Todo eso hizo que sintiera ese torneo diferente a los demás, había mucho más aire entrando a pista, así que tuve que ganarlo en cinco sets y de nuevo ante Rafa", reconoció.

Federer fue a recibir el galardón, pero algo no iba del todo bien con atuendo. "Hubo un momento muy divertido después de la ceremonia con aquella famosa chaqueta, fue un look muy icónico, me empeñé en ponerme esos pantalones porque sabía que en el futuro, cuando mirara las fotos, mi deseo era verme con ese traje al completo".

#Wimbledon 2007, quand Roger Federer porta son pantalon à l'envers 😂 Vous l'aviez remarqué ? (via @ATPWTAMemes) pic.twitter.com/erzShJpxR0 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) July 8, 2020

"Cuando fui a coger el trofeo, estaba tan nervioso que quería meterme las manos en el bolsillo, ¡pero ahí me di cuenta que me había puesto el pantalón del revés!", expresó. "Ya era demasiado tarde, estaba estrechando la mano de todos los allí presentes, así que pensé en lo ridículo que sería cuando saliera por la televisión", comentó entre risas.

"Esto nunca lo había contado, iba a quedarse para mí como un secreto, pero creo que era el momento de contarlo...sin duda, uno de los momentos más embarazosos y divertidos de mi carrera", concluyó.

Al año siguiente se repetiría la misma final, pero el campeón fue Rafa Nadal, en un partido histórico y el que probablemente sea el mejor de los 40 enfrentamientos entre los dos grandes