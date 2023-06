Novak Djokovic se convirtió en el tenistamás laureado de la historiadel ATP al conseguir en Roland Garros su Grand Slam número 23. Para muchos, es motivo suficiente para considerarle el más grande, pero el exentrenador de Ivan Ljubicic no lo cree así.

"Creo que Novak Djokovic es el tenista más exitoso, pero de ahí a llamarle el más grande, me parece ingrato y subjetivo", destacó el experto.

"Cada uno tiene su opinión del más grande y es genial que haya ese debate", añadió. Si lo dice el entrenador de uno de un hombre tan talentoso como Federer, por algo será.

Ljubicic realizó una comparación poniendo el ejemplo deMichael Jordan en el baloncesto: "En baloncesto el GOAT es Jordan pero no fue el que más ganó, sino el que más te conmovió".

Por lo que su conclusión por el momento es que "para un tercera parte del mundo el mejor es Federer, para otra tercera parte el mejor es Nadal y para la última tercera parte lo es Djokovic".

Aunque en un futuro, si 'Nole' sigue cosechando Grand Slams, el debate cree que se puede terminar: "Si Djokovic gana cinco o diez grandes más no tendríamos esta conversación".

"Si Djokovic sigue ganando Grand Slam, algo que parece que hará, entonces el debate tendrá menos sentido", concluyó.

