Djokovic señala lo que sería el mayor logro de toda su carrera: "Estoy soñando con ganar..."

El serbio ya está en cuartos de final de US Open tras vencer cómodamente a Struff en tres sets y reconocer, en rueda de prensa, el que podría ser para él, el mayor éxito de su trayectoria.

Novak Djokovic sigue avanzando rondas en este US Open cada vez con más fuerza. Su victoria en octavos de final frente a Jan-Lennard Struff deja claras evidencias de que 'Nole' ha dejado atrás, en parte, sus dolencias físicas y que poco a poco va cogiendo más ritmo de competición.

El resultado final fue de 6-3, 6-3 y 6-2 para el serbio en un encuentro en el que poco pudo hacer Struff. El objetivo de Djokovic, desde ya hace unos meses, es centrarse solo en la participación y consecución de 'Grand Slams'. El de Belgrado entiende que ya no puede disputar todos los torneos del circuito y que debe centrar todos sus esfuerzos en los 'Majors'.

Con respecto a volver a alzarse con un nuevo 'Grand Slam', 'Nole' ha revelado lo que podría convertirse en el mayor logro de su carrera: "(Ganar este US Open). Podría ser el mayor logro de mi carrera, pero todavía está muy lejos. En los dos últimos años aprendí a tomarlo todo partido a partido, aunque seguro que estoy soñando con ganar otro Grand Slam, sería increíble hacerlo aquí".

"De momento no puedo permitirme ir tan lejos en mis pensamientos, necesito concentrarme en lo que debo hacer para ganar mi próximo partido, mi próximo desafío. El último Grand Slam que gané fue aquí hace dos años, así que sería bonito cerrar el círculo dos años después", aseguró el serbio en rueda de prensa.

Djokovic se verá las caras en cuartos de final ante Taylor Fritz en un encuentro en el que Novak tendrá al público en contra teniendo en cuenta que Fritz juega en casa. Cabe recordar que si 'Nole' gana su partido de cuartos y Alcaraz hace lo propio, el tenis volverá a presenciar un enfrentamiento entre el murciano y el serbio por un hueco en la final del US Open.