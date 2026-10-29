Djokovic, sobre su rivalidad con Federer: "Jamás tuvimos ninguna relación"

El serbio ha sorprendido afirmando en Basilea, tierra natal de Roger, que nunca tuvo contacto con el suizo "fuera de las pistas".

Tras debutar con victoria en el ATP 500 de Basilea, Novak Djokovic tuvo la 'osadía' de hablar de Roger Federer en rueda de prensa.

En la tierra natal de uno de sus mayores rivales, el ganador de 24 Grand Slams afirmó que nunca estuvieron cerca de ser amigos.

"Mi relación con Federer siempre ha sido algo estrictamente profesional. He sentido un gran respeto por él, y sigue siendo así porque ha contribuido muchísimo al deporte del que formo parte", explicó.

"Él allanó el terreno a los más jóvenes y le estoy agradecido por ello, pero jamás tuvimos ninguna relación fuera de las pistas. En realidad, así debe ser porque siempre hemos sido rivales", añadió.

A muchos les sorprenderá la contundencia de las palabras de 'Nole', que hace ya un año también habló de su relación con Rafa Nadal... pero en otro tono.

"Al principio incluso cenamos juntos dos veces, pero hasta con él, la amistad es imposible. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos 15 años, lo he visto más que a mi madre. Nunca hemos sido amigos. Entre rivales, es imposible, pero nunca hemos sido enemigos", señaló entonces.